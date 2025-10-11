Octobre rose atelier approches corporelles chinoises au féminin Dojo du Basté Saint-Pierre-d’Irube
Octobre rose atelier approches corporelles chinoises au féminin Dojo du Basté Saint-Pierre-d’Irube samedi 11 octobre 2025.
Octobre rose atelier approches corporelles chinoises au féminin
Dojo du Basté 13 rue Candelé Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques
La section Taiji Quan de l’association Hiriburuko Ainhara propose des ateliers découverte autour des thématiques suivantes Qi Gong, Taichi Chuan et pratiques d’autodéfense.
Ouvert à tous. Pour tous les niveaux. .
Dojo du Basté 13 rue Candelé Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 23 90 20
