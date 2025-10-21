Octobre rose Atelier Auto maquillage Local Bout de Chemin Eu

Octobre rose Atelier Auto maquillage Local Bout de Chemin Eu mardi 21 octobre 2025.

Octobre rose Atelier Auto maquillage

Local Bout de Chemin 16 Parc Sainte Croix Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 16:30:00

Date(s) :

2025-10-21

L’atelier auto maquillage , avec Natacha ALLARD, socio esthéticienne,

au local de l’association Bout de Chemin .

Inscription obligatoire au 06 40 78 95 16 (max 8 personnes).

Participation de 5 euros au profit de l’association Bout de Chemin .

Local Bout de Chemin 16 Parc Sainte Croix Eu 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 40 78 95 16

English : Octobre rose Atelier Auto maquillage

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre rose Atelier Auto maquillage Eu a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers