UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Camembert

Octobre Rose : atelier couture solidaire Camembert

samedi 10 octobre 2026 · Camembert

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
61120 Camembert
Département
Orne
Tarif

Camembert

Octobre Rose : atelier couture solidaire

Camembert Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:30:00
fin : 2026-10-10 17:30:00

Date(s) :
2026-10-10

A l’occasion d’Octobre Rose, participez à la confection de coussins en forme de cœur, spécialement conçus pour apporter confort et soulager les douleurs des femmes atteintes d’un cancer du sein après une intervention chirurgicale. Tous les coussins réalisés seront ensuite offerts aux patientes.   .

Camembert 61120 Orne Normandie +33 6 15 59 17 14  cdf.camembert@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Octobre Rose : atelier couture solidaire

L’événement Octobre Rose : atelier couture solidaire Camembert a été mis à jour le 2026-09-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

À voir aussi à Camembert (Orne)