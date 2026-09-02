Informations pratiques

Camembert

Octobre Rose : atelier couture solidaire

Camembert Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:30:00

fin : 2026-10-10 17:30:00

Date(s) :

2026-10-10

A l’occasion d’Octobre Rose, participez à la confection de coussins en forme de cœur, spécialement conçus pour apporter confort et soulager les douleurs des femmes atteintes d’un cancer du sein après une intervention chirurgicale. Tous les coussins réalisés seront ensuite offerts aux patientes. .

Camembert 61120 Orne Normandie +33 6 15 59 17 14 cdf.camembert@gmail.com

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English : Octobre Rose : atelier couture solidaire

L’événement Octobre Rose : atelier couture solidaire Camembert a été mis à jour le 2026-09-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault