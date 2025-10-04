Octobre rose atelier couture solidaire Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 16:00:00

2025-10-04

Pour octobre rose, les médiathèques vous proposent de participer à un atelier couture: fabriquer des sacs en tissus pour des personnes ayant été opéré du sein. Nous nous associons pour cette action avec l’association Lovely solidarity.

Cet atelier n’est pas une initiation. Merci d’apporter votre matériel (machines, ciseaux, fil et bonne humeur !). Nous fournissons le tissu, mais vous pouvez également en apporter 100% coton exigé ! .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

