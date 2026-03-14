Octobre rose : atelier couture solidaire Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel
jeudi 15 octobre 2026 · Médiathèque de Saint-Marcel · Saint-Marcel
Informations pratiques
Saint-Marcel
Octobre rose : atelier couture solidaire
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 10:00:00
fin : 2026-10-15 17:00:00
Date(s) :
2026-10-15
C’est le jour J pour Octobre rose : la Médiathèque ouvre ses portes aux bénévoles qui voudront participer à cette action collective de 10h à 17h
Fabrication de sacs Lovely bag cousus par des femmes pour soutenir d’autres femmes qui ont une chirurgie à la suite d’un cancer du sein.ous les Lovelybag sont uniques comme les femmes que l’on soutient ici, ils sont créés par un patchwork de couturières bénévoles apportant chacune leur touche personnelle.
Un mot ou une signature écrits par la couturière est glissé à l’intention de la personne opérée.
Le Lovelybag est plus qu’un cadeau, c’est un symbole de soutien fait par des femmes pour des femmes.
Pour adulte et ado sachant coudre.
Venir avec son matériel (machine, ciseaux, fil, éventuellement tissu 100% coton)
Gratuit sur inscription. .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10
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English : Octobre rose : atelier couture solidaire
L’événement Octobre rose : atelier couture solidaire Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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