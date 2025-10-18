Octobre rose atelier couture solidaire Médiathèque de Vernon Vernon

Octobre rose atelier couture solidaire Médiathèque de Vernon Vernon samedi 18 octobre 2025.

Octobre rose atelier couture solidaire

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 16:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Dans le cadre d’octobre rose, venez participer à un atelier couture de « lovelybags », pour les personnes opérées d’un cancer du sein

Pour octobre rose, les médiathèques vous proposent de participer à un atelier couture: fabriquer des sacs en tissus pour des personnes ayant été opéré du sein. Nous nous associons pour cette action avec l’association Lovely solidarity.

Cet atelier n’est pas une initiation. Merci d’apporter votre matériel (machines, ciseaux, fil et bonne humeur !). Nous fournissons le tissu, mais vous pouvez également en apporter 100% coton exigé ! .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

English : Octobre rose atelier couture solidaire

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre rose atelier couture solidaire Vernon a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération