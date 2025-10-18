OCTOBRE ROSE Atelier de fabrication de coussins coeurs Meulles Meulles Livarot-Pays-d’Auge

Meulles Le Bourg Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 17:30:00

2025-10-18

OCTOBRE ROSE Atelier de fabrication de coussins cœurs à la salle des fêtes de Meulles organisée par les associations La Vache Qui Meulles et Plaisir de Créer le samedi 18 octobre de 9h00 à 17h30.

Venez 1 heure ou toute la journée ; c’est comme vous voulez.

Repas partagé. .

Meulles Le Bourg Livarot-Pays-d’Auge 14290 Calvados Normandie +33 7 89 45 56 75

English : OCTOBRE ROSE Atelier de fabrication de coussins coeurs Meulles

OCTOBRE ROSE Heart cushion-making workshop at the Meulles village hall, organized by the associations La Vache Qui Meulles and Plaisir de Créer on Saturday October 18 from 9am to 5:30pm.

German :

OCTOBRE ROSE Workshop zur Herstellung von Herzkissen in der Festhalle von Meulles, organisiert von den Vereinen La Vache Qui Meulles und Plaisir de Créer am Samstag, den 18. Oktober von 9.00 bis 17.30 Uhr.

Italiano :

OCTOBRE ROSE Laboratorio di creazione di cuscini a cuore presso la sala del villaggio di Meulles, organizzato dalle associazioni La Vache Qui Meulles e Plaisir de Créer, sabato 18 ottobre dalle 9.00 alle 17.30.

Espanol :

OCTOBRE ROSE Taller de confección de cojines de corazón en la sala del pueblo de Meulles, organizado por las asociaciones La Vache Qui Meulles y Plaisir de Créer el sábado 18 de octubre de 9.00 a 17.30 h.

