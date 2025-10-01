Octobre rose atelier Parlons Sein’Plement Espace Frichet Luxeuil-les-Bains
Espace Frichet 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-01 13:45:00
fin : 2025-10-01 16:30:00
2025-10-01
Un moment d’échanges sur la santé des femmes dépistage, ménopause, endométriose… Animé par des professionnels de santé et de la prévention.
Pour tout public.
Inscriptions CPTS de luxeuil .
Espace Frichet 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 51 69 34 contact@cpts-luxeuil.fr
