Octobre rose Atelier solidaire et créatif Médiathèque Municipale de Pélissanne Pélissanne

Octobre rose Atelier solidaire et créatif Médiathèque Municipale de Pélissanne Pélissanne samedi 25 octobre 2025.

Octobre rose Atelier solidaire et créatif

Samedi 25 octobre 2025 de 10h à 12h et de 14h à 17h. Médiathèque Municipale de Pélissanne 4 rue de la République Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Participez à un atelier solidaire et créatif pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

En partenariat avec l’association Péli Fées Couture, confectionnez des coussins coeur, spécialement conçus pour apporter un soutien aux femmes opérées. .

Médiathèque Municipale de Pélissanne 4 rue de la République Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74 multimedia.mediatheque@ville-pelissanne.fr

English :

Take part in a supportive and creative workshop to support the fight against breast cancer.

German :

Nehmen Sie an einem solidarischen und kreativen Workshop teil, um den Kampf gegen Brustkrebs zu unterstützen.

Italiano :

Partecipate a un laboratorio creativo a sostegno della lotta contro il cancro al seno.

Espanol :

Participe en un taller creativo en apoyo de la lucha contra el cáncer de mama.

L’événement Octobre rose Atelier solidaire et créatif Pélissanne a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme du Massif des Costes