Octobre Rose Ateliers créatifs Morgny

Octobre Rose Ateliers créatifs Morgny mercredi 1 octobre 2025.

Octobre Rose Ateliers créatifs

42 rue Saint Adrien Morgny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Dans le cadre d’Octobre Rose, le club Le Fil d’Argent se mobilise et propose un après-midi d’ateliers créatifs.

Avec la participation de

– L’atelier Puchay

– Les Brodeuses d’Heudicourt

– Le Patchwork d’Étrépagny

– L’Atelier Peinture de Doudeauville

– Atelier Bracelets

– Atelier Bijoux

– Atelier Macramé

– Atelier Crochet

– Atelier Bonbons

– Kinna Vexin

– Vide Dressing Rose

Les bénéfices récoltés seront reversés à l’association Agir avec Becquerel pour la vie. .

42 rue Saint Adrien Morgny 27150 Eure Normandie +33 6 13 57 45 72 lefildargentmorgny27@gmail.com

English : Octobre Rose Ateliers créatifs

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre Rose Ateliers créatifs Morgny a été mis à jour le 2025-09-18 par Vexin Normand Tourisme