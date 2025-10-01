Octobre Rose Ateliers créatifs Morgny
Octobre Rose Ateliers créatifs Morgny mercredi 1 octobre 2025.
Octobre Rose Ateliers créatifs
42 rue Saint Adrien Morgny Eure
Début : 2025-10-01 14:00:00
2025-10-01
Dans le cadre d’Octobre Rose, le club Le Fil d’Argent se mobilise et propose un après-midi d’ateliers créatifs.
Avec la participation de
– L’atelier Puchay
– Les Brodeuses d’Heudicourt
– Le Patchwork d’Étrépagny
– L’Atelier Peinture de Doudeauville
– Atelier Bracelets
– Atelier Bijoux
– Atelier Macramé
– Atelier Crochet
– Atelier Bonbons
– Kinna Vexin
– Vide Dressing Rose
Les bénéfices récoltés seront reversés à l’association Agir avec Becquerel pour la vie. .
42 rue Saint Adrien Morgny 27150 Eure Normandie +33 6 13 57 45 72 lefildargentmorgny27@gmail.com
