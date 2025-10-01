OCTOBRE ROS(É) AU CHÂTEAU SAINTE EULALIE La Livinière

Du 1er au 31 octobre 2025, le Château Sainte Eulalie célèbre son 32e anniversaire avec une initiative généreuse et engagée Octobre ros(é), un clin d’œil solidaire à Octobre Rose.

1 € par bouteille de rosé vendue reversés à la Ligue contre le cancer

Un geste simple, un engagement fort. Parce que chaque verre peut porter un message d’espoir.

32e anniversaire & mois de solidarité

Une offre anniversaire qui soutient la recherche

Pour chaque achat

12 bouteilles de 75cl (La Cantilène ou Bellezour Anima appellation La Livinière) ou 6 magnums (La Cantilène)

3 bouteilles de rosé Printemps d’Eulalie offertes

Où acheter ?

Directement au caveau du Château Sainte Eulalie Ou en ligne sur le site internet du domaine

En octobre, le rosé devient ros(é) un vin, une cause, une communauté unie. .

La Livinière 34210 Hérault Occitanie +33 4 30 96 84 86 info@chateausainteeulalie.com

English :

From October 1 to 31, 2025, Château Sainte Eulalie celebrates its 32nd anniversary with a generous and committed initiative: Octobre ros(é), a nod to Pink October.

1 ? per bottle of rosé sold donated to the French Cancer League

A simple gesture, a strong commitment. Because every glass can carry a message of hope.

German :

Vom 1. bis 31. Oktober 2025 feiert das Château Sainte Eulalie sein 32-jähriges Bestehen mit einer großzügigen und engagierten Initiative: Octobre ros(é), eine solidarische Anspielung auf den Rosa Oktober.

1 ? pro verkaufter Flasche Rosé geht an die Krebsliga

Eine einfache Geste, ein starkes Engagement. Denn jedes Glas kann eine Botschaft der Hoffnung tragen.

Italiano :

Dal 1° al 31 ottobre 2025, Château Sainte Eulalie festeggia il suo 32° anniversario con un’iniziativa generosa e impegnata: Octobre ros(é), un omaggio all’ottobre rosa.

1 euro per ogni bottiglia di rosé venduta viene devoluto alla Lega francese contro il cancro

Un gesto semplice, un impegno forte. Perché ogni bicchiere può portare un messaggio di speranza.

Espanol :

Del 1 al 31 de octubre de 2025, Château Sainte Eulalie celebra su 32º aniversario con una iniciativa generosa y comprometida: Octobre ros(é), un homenaje al Octubre Rosa.

1€ por botella de rosado vendida donado a la Liga Francesa contra el Cáncer

Un gesto sencillo, un compromiso firme. Porque cada copa puede llevar un mensaje de esperanza.

