Octobre Rose au château chateau Villersexel

Début : 2025-10-19 14:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Cette journée de sensibilisation est organisée par l’association de lutte contre le cancer du sein, en collaboration avec Jean Gourlaouen Photographie, et le Château de Villersexel.

Au cours de cette journée, un programme complet vous attend

– visite guidée, spectacle de danse, défilé de robes de Pierre et Joëlle, séance photos…

Entrée libre. .

chateau Lieu-dit Château Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 51 53

