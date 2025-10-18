Octobre Rose au complexe aquatique Complexe aquatique Lourdes

Octobre Rose au complexe aquatique Complexe aquatique Lourdes samedi 18 octobre 2025.

Octobre Rose au complexe aquatique

Complexe aquatique 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18 16:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Octobre Rose au complexe aquatique.

Organisé par Natation Artistique pour tous 65 NAT et Subaqua club Lourdais

Après-midi solidaire et sportive pour soutenir la lutte contre le cancer du sein

Au programme

Initiation de natation artistique ;

Baptême de plongée encadrée par des professionnels (autorisation parentale requise pour les mineurs).

Tous les bénéfices des animations seront reversés à l’association de lutte contre le cancer du sein.

Renseignement au: 06 85 53 49 49

Complexe aquatique 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 85 53 49 49 natartistique.lourdes@gmail.com

English :

Pink October at the aquatic complex.

Organized by Natation Artistique pour tous 65 ? NAT and Subaqua club Lourdais

An afternoon of solidarity and sport to support the fight against breast cancer

On the program:

Introduction to artistic swimming;

Scuba diving baptisms supervised by professionals (parental authorization required for minors).

All proceeds from the activities will be donated to the Breast Cancer Association.

Information: 06 85 53 49 49

German :

Rosa Oktober im Wasserkomplex.

Organisiert von Natation Artistique pour tous 65? NAT und Subaqua Club Lourdais

Solidarischer und sportlicher Nachmittag zur Unterstützung des Kampfes gegen Brustkrebs

Auf dem Programm stehen:

Einführung in das Kunstschwimmen ;

Schnuppertauchen unter professioneller Anleitung (für Minderjährige ist eine elterliche Erlaubnis erforderlich).

Alle Einnahmen aus den Animationen werden an den Verein zur Bekämpfung von Brustkrebs gespendet.

Weitere Informationen unter: 06 85 53 49 49

Italiano :

Ottobre rosa al complesso acquatico.

Organizzato da Natation Artistique pour tous 65? NAT e Subaqua club Lourdais

Un pomeriggio di solidarietà e sport per sostenere la lotta contro il cancro al seno

In programma:

Introduzione al nuoto artistico;

Primi tuffi sotto la supervisione di professionisti (per i minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori).

Tutti i proventi delle attività saranno devoluti all’associazione per la lotta contro il cancro al seno.

Per ulteriori informazioni: 06 85 53 49 49

Espanol :

Octubre rosa en el complejo acuático.

Organizado por Natation Artistique pour tous 65 ? NAT y Subaqua club Lourdais

Una tarde de solidaridad y deporte para apoyar la lucha contra el cáncer de mama

En el programa:

Iniciación a la natación artística ;

Primeras inmersiones supervisadas por profesionales (se requiere autorización paterna para los menores).

Todos los beneficios de las actividades se donarán a la organización benéfica contra el cáncer de mama.

Para más información: 06 85 53 49 49

