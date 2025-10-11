OCTOBRE ROSE AU DOMAINE SAINTE CECILE DU PARC Pézenas

OCTOBRE ROSE AU DOMAINE SAINTE CECILE DU PARC

Route de Caux Pézenas Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Une invitation à ralentir, respirer et savourer la vie en rose.

Un après-midi pour respirer, bouger et savourer

– Yoga doux

– Sophrologie dans les vignes

– Dégustation consciente de vin rosé

#OCTOBREROSE .

Route de Caux Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 6 68 28 79 43 events@famillefaisant.com

English :

An invitation to slow down, breathe and enjoy life in the pink.

German :

Eine Einladung, langsamer zu werden, zu atmen und das Leben in Rosa zu genießen.

Italiano :

Un invito a rallentare, respirare e godersi la vita in rosa.

Espanol :

Una invitación a frenar, respirar y disfrutar de la vida en rosa.

