Octobre Rose au Paradou Place Charloun Rieu Paradou

Octobre Rose au Paradou Place Charloun Rieu Paradou samedi 4 octobre 2025.

Octobre Rose au Paradou

Samedi 4 octobre 2025 de 10h à 13h. Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 13:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Le Paradou, le conseil des jeunes et l’A.P.E.P s’unissent pour la prévention du cancer du sein

Marche rose 5km (pour petits et grands), Atelier de sensibilisation à l’autopalpation

Buvette, Petite restauration

Une partie des bénéfices sera reversée à la ligue contre le cancer .

Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 54 01

English :

Le Paradou, the youth council and the A.P.E.P. join forces for breast cancer prevention

German :

Le Paradou, der Jugendrat und die A.P.E.P. schließen sich für die Prävention von Brustkrebs zusammen

Italiano :

Le Paradou, il Consiglio dei giovani e l’A.P.E.P. uniscono le forze per prevenire il cancro al seno

Espanol :

Le Paradou, el Consejo de la Juventud y la A.P.E.P. se unen para prevenir el cáncer de mama

L’événement Octobre Rose au Paradou Paradou a été mis à jour le 2025-09-19 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles