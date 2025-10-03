Octobre Rose au Pian-Médoc Le Pian-Médoc
Le Pian-Médoc Gironde
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-04
2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05
Les associations du Pian se mobilisent pour Octobre Rose !
Vendredi 3 octobre Vente de viennoiseries, présentation de l’association Rose Médoc, Apéro concert…
Samedi 4 octobre Courses à pieds, marches en pleine nature, tournoi de foot, ateliers bien-être, promenades en voitures anciennes, danse, concours de pétanque, chants…
Dimanche 5 octobre Marche afghane, tennis ballon, coiffure, géocaching, courses de brouettes, sophrologie…
> Programme complet de vendredi 3 à dimanche 5 octobre sur www.lepianmedoc.fr
> Activités de 2€ à 8€
Tous les fonds récoltés seront reversés à l’association Rose Médoc, association qui aide les femmes du Médoc à mieux vivre la maladie, les traitements et à bien préparer l’après cancer. .
Le Pian-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 70 74 47
