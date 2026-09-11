Octobre Rose au Pouliguen – Marche – Vélo – Course Quai Jules Sandeau Le Pouliguen
dimanche 11 octobre 2026 · Quai Jules Sandeau · Le Pouliguen
Informations pratiques
Le Pouliguen
Octobre Rose au Pouliguen – Marche – Vélo – Course
Quai Jules Sandeau Petit Bassin Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Chaque année, le mois d’octobre se teinte de rose pour rappeler l’importance du dépistage précoce du cancer du sein et soutenir la recherche. Le Pouliguen s’associe une nouvelle fois à cette campagne nationale, en partenariat avec l’Institut de Cancérologie de l’Ouest et la Ligue contre le cancer. Les fonds récoltés contribueront à la finalisation du financement d’une plateforme dédiée à la génétique par et pour l’ICO afin de mieux identifier les mutations héréditaires liées à certains cancers du sein.
Le dimanche 11 octobre, la Ville, en partenariat avec Triathlon Côte d’Amour, Randocéane, Randoloisirs et Vélopresqu’Île, propose plusieurs circuits pour permettre à chacun de participer à son rythme :
Sorties vélos :
• 8h30 : 80km (sortie sportive encadrée)
Triathlon Côte d’Amour
• 9h : 50km sortie « gravel » (route et chemins)
Triathlon Côte d’Amour
• 10h : 25km
(balade / vélos à assistance électrique autorisés)
Vélo presqu’île
Marches :
• 9h : 12km
• 9h30 : 8km
• 10h30 : 4km
Randocéane / Rando loisirs
Course à pied :
• 10h45 : 5km
Triathlon Côte d’Amour
Comment s’inscrire ?
• Via ce lien : Octobre Rose 2026 au Pouliguen
• Lors de la permanence du dimanche 4 octobre sur le marché
Départs et arrivées au petit bassin du Port
Évènement accessible à toutes et tous
Dress code Rose souhaité .
Quai Jules Sandeau Petit Bassin Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr
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English :
L’événement Octobre Rose au Pouliguen – Marche – Vélo – Course Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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