Octobre Rose au Pouliguen – Marche – Vélo – Course Quai Jules Sandeau Le Pouliguen

Informations pratiques

Le Pouliguen

Octobre Rose au Pouliguen – Marche – Vélo – Course

Quai Jules Sandeau Petit Bassin Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Chaque année, le mois d’octobre se teinte de rose pour rappeler l’importance du dépistage précoce du cancer du sein et soutenir la recherche. Le Pouliguen s’associe une nouvelle fois à cette campagne nationale, en partenariat avec l’Institut de Cancérologie de l’Ouest et la Ligue contre le cancer. Les fonds récoltés contribueront à la finalisation du financement d’une plateforme dédiée à la génétique par et pour l’ICO afin de mieux identifier les mutations héréditaires liées à certains cancers du sein.

Le dimanche 11 octobre, la Ville, en partenariat avec Triathlon Côte d’Amour, Randocéane, Randoloisirs et Vélopresqu’Île, propose plusieurs circuits pour permettre à chacun de participer à son rythme :

Sorties vélos :

• 8h30 : 80km (sortie sportive encadrée)

Triathlon Côte d’Amour

• 9h : 50km sortie « gravel » (route et chemins)

Triathlon Côte d’Amour

• 10h : 25km

(balade / vélos à assistance électrique autorisés)

Vélo presqu’île

Marches :

• 9h : 12km

• 9h30 : 8km

• 10h30 : 4km

Randocéane / Rando loisirs

Course à pied :

• 10h45 : 5km

Triathlon Côte d’Amour

Comment s’inscrire ?

• Via ce lien : Octobre Rose 2026 au Pouliguen

• Lors de la permanence du dimanche 4 octobre sur le marché

Départs et arrivées au petit bassin du Port

Évènement accessible à toutes et tous

Dress code Rose souhaité .

Quai Jules Sandeau Petit Bassin Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

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English :

L’événement Octobre Rose au Pouliguen – Marche – Vélo – Course Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44