Octobre Rose au Pouliguen Marche Vélo Gravel Course Quai Jules Sandeau Le Pouliguen

Octobre Rose au Pouliguen Marche Vélo Gravel Course Quai Jules Sandeau Le Pouliguen dimanche 5 octobre 2025.

Octobre Rose au Pouliguen Marche Vélo Gravel Course

Quai Jules Sandeau Petit Bassin Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 08:30:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Dans le cadre d’Octobre rose, la ville du Pouliguen, en partenariat avec quatre associations locales (Triathlon Côte d’Amour, Randocéane, Randoloisirs et Vélopresqu’Île), propose plusieurs circuits pour permettre à chacun de participer à son rythme

Balades Vélo 80 km départ à 8h30 ; 20km départ 10h (vélos à assistance électrique autorisés)

Gravel (route et tout-terrain) 50 km départ à 9h

Marches 12 km départ à 9h15 ; 8 km départ à 9h30 ; 4 km départ à 10h45

Course à pied 5 km départ à 10h30

Pour vous inscrire c’est par ici -> Octobre Rose 2025 au Pouliguen

Le retrait des tee-shirts s’effectuera à Intermarché (Batz-sur-Mer / Le Pouliguen) les vendredi 3 et samedi 4 octobre de 9h à 12h.

Tous les dons seront intégralement reversés à l’Institut de la Cancérologie de l’Ouest. .

Quai Jules Sandeau Petit Bassin Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 48 50 23 52 rejane.dounont@mairie-lepouliguen.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre Rose au Pouliguen Marche Vélo Gravel Course Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-09-12 par ADT44