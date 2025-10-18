Octobre rose au Sofitel Biarritz Le Miramar Thalassa sea & spa Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz

Octobre rose au Sofitel Biarritz Le Miramar Thalassa sea & spa Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz samedi 18 octobre 2025.

Octobre rose au Sofitel Biarritz Le Miramar Thalassa sea & spa

Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Atelier bien-être solidaire face à l’océan

À l’occasion d’Octobre Rose, nous organisons un atelier bien-être et solidaire co-créé avec Marion M’Santi, le samedi 18 octobre à 9h45, en soutien à la Maison Goxa Leku.

Cet atelier de yoga d’1h15, pensé comme une parenthèse de détente accessible à tous, mêle respiration, mouvements doux et relaxation, au bord de la piscine, face à l’océan.

La Maison Goxa Leku sera également présente pour échanger et sensibiliser les participants à la prévention et à l’accompagnement des personnes touchées par le cancer du sein.

Terrasse extérieure du Sofitel de Biarritz, en bord de piscine (repli intérieur en cas de pluie) .

Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 41 30 00 h2049-re@sofitel.com

English : Octobre rose au Sofitel Biarritz Le Miramar Thalassa sea & spa

German : Octobre rose au Sofitel Biarritz Le Miramar Thalassa sea & spa

Italiano :

Espanol : Octobre rose au Sofitel Biarritz Le Miramar Thalassa sea & spa

L’événement Octobre rose au Sofitel Biarritz Le Miramar Thalassa sea & spa Biarritz a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Biarritz