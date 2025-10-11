Octobre Rose aux Andelys Les Andelys
Place Saint-Sauveur Les Andelys Eure
Début : 2025-10-11 13:30:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
2025-10-11
La Ville des Andelys vous donne rendez-vous pour un après-midi festif et solidaire dans le cadre d’Octobre Rose. L’objectif sensibiliser le public à l’importance de la santé et du dépistage des cancers, notamment du sein et du col de l’utérus. .
Place Saint-Sauveur Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16 contact@ville-andelys.fr
