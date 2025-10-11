Octobre Rose aux Andelys Les Andelys

Octobre Rose aux Andelys Les Andelys samedi 11 octobre 2025.

Octobre Rose aux Andelys

Place Saint-Sauveur Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 13:30:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

La Ville des Andelys vous donne rendez-vous pour un après-midi festif et solidaire dans le cadre d’Octobre Rose. L’objectif sensibiliser le public à l’importance de la santé et du dépistage des cancers, notamment du sein et du col de l’utérus. .

Place Saint-Sauveur Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16 contact@ville-andelys.fr

English : Octobre Rose aux Andelys

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre Rose aux Andelys Les Andelys a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération