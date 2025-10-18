Octobre Rose aux Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran
Octobre Rose aux Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran samedi 18 octobre 2025.
Octobre Rose aux Greens d’Eugénie
Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran Landes
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Octobre rose
samedi 18 octobre 2025
Scramble mixte à deux (tirage au sort)
9 ou 18 trous
Mi-parcours pause casse-croûte
16 h remise des prix • cocktail
PARTICIPATION DE JEU 35 € personne (ext), 15 € personne (membre) •.dont 10 € reversés à la lutte contre le cancer du sein
Inscription Les Greens d’Eugenie 05 58 51 11 63, avant 14 h le 17 octobre .
Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 11 63
