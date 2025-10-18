Octobre Rose aux Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran

Octobre Rose aux Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran samedi 18 octobre 2025.

Octobre Rose aux Greens d’Eugénie

Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran Landes

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Octobre rose

samedi 18 octobre 2025

Scramble mixte à deux (tirage au sort)

9 ou 18 trous

Mi-parcours pause casse-croûte

16 h remise des prix • cocktail

PARTICIPATION DE JEU 35 € personne (ext), 15 € personne (membre) •.dont 10 € reversés à la lutte contre le cancer du sein

Inscription Les Greens d’Eugenie 05 58 51 11 63, avant 14 h le 17 octobre .

Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 11 63

