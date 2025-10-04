Octobre rose aux Héléades Piscine les Héléades Braud-et-Saint-Louis
Octobre rose aux Héléades
Piscine les Héléades Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis Gironde
BOUGEZ, DANSEZ, NAGEZ, PARTICIPEZ!
Ensemble pour une bonne cause rejoignez nous pour une matinée d’ activités en solidarité contre le cancer du sein
Ambiance, énergie et bienveillance seront au rendez-vous!
Tous unis pour octobre rose, votre présence compte.
Au programme
– de 10h45 à 11h45 Aqua’mix géant (aquabike, aquatraining, aquagym)
– de 12h à 12h30 Swim fit .
Piscine les Héléades Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 00 00 00 piscine@heleades.fr
