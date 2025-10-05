Octobre rose aux Hirondelles AUX HIRONDELLES Piets-Plasence-Moustrou

Octobre rose aux Hirondelles AUX HIRONDELLES Piets-Plasence-Moustrou dimanche 5 octobre 2025.

AUX HIRONDELLES 1823 route départementale 45 Piets-Plasence-Moustrou Pyrénées-Atlantiques

2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

A l’occasion d’Octobre Rose, petit déjeuner solidaire ! Sur inscription. 1€/repas sera reversé à l’association La Holi qui soutient les femmes et les hommes atteints de cancer. Nos quenouilles de lavande fabriquées cet été seront là !

Un don = une quenouille offerte, tous les dons vont à La Holi. .

AUX HIRONDELLES 1823 route départementale 45 Piets-Plasence-Moustrou 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 48 62 contact@aux-hirondelles.fr

