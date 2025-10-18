Octobre Rose Jardins de l’hôtel de ville Auxonne
Cette année, rendez-vous samedi 18 octobre à partir de 11h à la salle événementielle pour participer à Octobre Rose:
Animations culturelles, sportives & actions de prévention
Vélo-rando de 46 km Auxonne-Pontailler à 14h
Marche groupée de 5km à 15h
Challenge sportif à partir de 14h
Infos & inscription auprès de l’Office du Tourisme (03 80 37 34 46). Inscription possible sur place
Buffet Buvette
Venez, marchez, bougez, donnez !
Dons et bénéfices au profit du centre Georges-François LECLERC. .
Jardins de l’hôtel de ville Boulevard Pasteur Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 34 46 contact@capvaldesaone-tourisme.fr
