Octobre Rose Jardins de l’hôtel de ville Auxonne samedi 18 octobre 2025.

Jardins de l’hôtel de ville Boulevard Pasteur Auxonne Côte-d’Or

Début : 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-10-18 22:00:00

2025-10-18

Cette année, rendez-vous samedi 18 octobre à partir de 11h à la salle événementielle pour participer à Octobre Rose:

Animations culturelles, sportives & actions de prévention

Vélo-rando de 46 km Auxonne-Pontailler à 14h

Marche groupée de 5km à 15h

Challenge sportif à partir de 14h

Infos & inscription auprès de l’Office du Tourisme (03 80 37 34 46). Inscription possible sur place

Buffet Buvette

Venez, marchez, bougez, donnez !

Dons et bénéfices au profit du centre Georges-François LECLERC. .

Jardins de l’hôtel de ville Boulevard Pasteur Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 34 46 contact@capvaldesaone-tourisme.fr

