Octobre Rose avec Balnéa et ses partenaires bien être Valgora Loudenvielle

Activités sur réservation, fonds reversés à la Ligue contre le cancer. Infos sur www.balnea.fr

SAMEDI 18 OCT

14h30 Défi des Roses 200 à 500 m à nager en solo ou équipe au bassin olympien

15h15 Atelier respiration à l’Institut Sportif du Louron

15h30 séance Gym Moov’in Louron à Valgora

16h30 Yoga à l’Institut sportif du Louron

17h30 Café conférence à Valgora

DIMANCHE 19 OCT

9h à 10h Relaxation avec parcours santé à Balnéa

9h Core training à l’Institut sportif du Louron

10h Pilates à l’Institut sportif du Louron

11h Défi des Roses 1 km ou plus à nager en solo ou équipe au bassin olympien

LES 2 JOURS 10h à 16h Soins Tui na (50 min), Kobido et réflexologie (20 min de 14h à 16h) à Valgora (soins dispensés par le centre de médecine chinoise de Toulouse et des thérapeutes de la vallée)

Valgora LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 49 19 19 info@balnea.fr

English :

Activities on reservation, funds donated to the Ligue contre le cancer. Details at www.balnea.fr

SATURDAY OCT 18

2:30 pm Défi des Roses: 200 to 500 m solo or team swim at the Olympic pool

3:15pm Breathing workshop at Institut Sportif du Louron

3:30 pm Gym Moov?in Louron session at Valgora

4:30 pm Yoga at Institut Sportif du Louron

5:30pm Coffee conference at Valgora

SUNDAY, OCT 19

9am to 10am Relaxation with health trail at Balnéa

9am Core training at Institut sportif du Louron

10h Pilates at Institut sportif du Louron

11 a.m. Défi des Roses: 1 km or more solo or team swim at the Olympic pool

THE 2 DAYS:10am to 4pm Tui na (50 min), Kobido and reflexology (20 min from 2pm to 4pm) treatments at Valgora (provided by the Toulouse Chinese medicine center and valley therapists)

German :

Aktivitäten auf Voranmeldung, Gelder gehen an die Krebsliga. Infos unter www.balnea.fr

SAMSTAG, 18. OKT

14:30 Uhr Défi des Roses: 200 bis 500 m alleine oder im Team im olympischen Becken zu schwimmen

15.15 Uhr Atem-Workshop im Institut Sportif du Louron

15:30 Uhr Gym Moov?in Louron in Valgora

16:30 Uhr Yoga im Sportinstitut von Louron

17.30 Uhr Konferenzcafé in Valgora

SONNTAG, 19. OKT

9h bis 10h Entspannung mit Gesundheitsparcours in Balnéa

9h Core-Training im Institut sportif du Louron

10h Pilates im Sportinstitut von Louron

11h Défi des Roses: 1 km oder mehr schwimmen, allein oder im Team im olympischen Becken

AN BEIDEN TAGEN:10h bis 16h Tui na-Behandlungen (50 min), Kobido und Reflexzonenmassage (20 min von 14h bis 16h) in Valgora (Behandlungen vom Zentrum für chinesische Medizin in Toulouse und Therapeuten aus dem Tal)

Italiano :

Le attività devono essere prenotate in anticipo e il ricavato sarà devoluto alla Ligue contre le cancer. Dettagli su www.balnea.fr

SABATO 18 OTTOBRE

14.30 Défi des Roses: 200-500 m di nuoto in solitaria o a squadre nella piscina olimpionica

15.15 Laboratorio di respirazione presso l’Institut Sportif du Louron

15.30 Sessione di Gym Moov?in Louron a Valgora

16.30 Yoga presso l’Istituto sportivo di Louron

17.30 Conferenza sul caffè a Valgora

DOMENICA 19 OTTOBRE

dalle 9 alle 10 Relax con percorso salute a Balnéa

9.00 Core training presso l’Istituto sportivo di Louron

10.00 Pilates presso l’Institut sportif du Louron

ore 11 Défi des Roses: 1 km o più da nuotare da soli o in squadra nella piscina olimpionica

2 GIORNI: dalle 10.00 alle 16.00 trattamenti di Tui na (50 min), Kobido e riflessologia (20 min dalle 14.00 alle 16.00) a Valgora (trattamenti forniti dal Centro di Medicina Cinese di Tolosa e da terapisti della valle)

Espanol :

Las actividades deben reservarse con antelación, y los beneficios se destinarán a la Ligue contre le cancer. Más información en www.balnea.fr

SÁBADO 18 DE OCTUBRE

14.30 h Défi des Roses: 200 a 500 m de natación en solitario o en equipo en la piscina olímpica

15h15 Taller de respiración en el Instituto Deportivo de Louron

15h30 Sesión de Gym Moov?in Louron en Valgora

16h30 Yoga en el Instituto Deportivo de Louron

17h30 Café conferencia en Valgora

DOMINGO 19 OCT

9h a 10h Relajación con recorrido de salud en Balnéa

9h Core training en el Instituto Deportivo de Louron

10h Pilates en el Instituto Deportivo de Louron

11h Défi des Roses: 1 km o más para nadar solo o en equipo en la piscina olímpica

2 DÍAS de 10.00 a 16.00 h Tui na (50 min), Kobido y reflexología (20 min de 14.00 a 16.00 h) en Valgora (tratamientos proporcionados por el Centro de Medicina China de Toulouse y terapeutas del valle)

