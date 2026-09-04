Informations pratiques

Bonnes

Octobre rose avec Bonn’Art café – Randonnée

Bonnes Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Pour préparer Octobre Rose, appel aux dont et soutiens (gorge)! Venez nous aider à décorer le village!

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Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 51 74 bonnartcafe@gmail.com

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English : Pink October with Bonn’Art café – Hiking

To get ready for Pink October, we’re calling for donations and support (bras)! Come and help us decorate the village!

L’événement Octobre rose avec Bonn’Art café – Randonnée Bonnes a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme du Sud Charente