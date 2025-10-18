Octobre Rose avec la Madeleine Salle de la Madeleine Écrouves

L’Association La Madeleine organise une marche placée sous le signe du partage, de la bonne humeur et surtout de la solidarité dans le cadre d’Octobre Rose.

Rendez-vous salle de la Madeleine pour un parcours accessible à tous de 5,5 km.

L’inscription comprend un t-shirt, le pot de l’amitié pour clôturer la marche et, pour les enfants, une petite surprise.

L’inscription sera validée uniquement avec le règlement. Merci de réserver votre place avant le 1er octobre pour vous assurer d’avoir un t-shirt à la bonne taille.Tout public

English :

The Association La Madeleine is organizing a walk in the spirit of sharing, good humor and, above all, solidarity, as part of the Pink October campaign.

Rendezvous at Salle de la Madeleine for a 5.5 km walk accessible to all.

Registration includes a T-shirt, a « pot de l’amitié » at the end of the walk and, for children, a little surprise.

Registration will be valid only with payment. Please reserve your place before October 1 to ensure you have the right T-shirt size.

German :

Der Verein La Madeleine organisiert im Rahmen des Rosa Oktobers einen Marsch, der unter dem Zeichen des Teilens, der guten Laune und vor allem der Solidarität steht.

Treffpunkt: Salle de la Madeleine. Die 5,5 km lange Strecke ist für alle zugänglich.

Die Anmeldung umfasst ein T-Shirt, einen Umtrunk zum Abschluss der Wanderung und für die Kinder eine kleine Überraschung.

Die Anmeldung wird nur mit der Bezahlung gültig. Bitte reservieren Sie Ihren Platz vor dem 1. Oktober, um sicherzustellen, dass Sie ein T-Shirt in der richtigen Größe haben.

Italiano :

L’Associazione La Madeleine organizza una camminata per celebrare l’Ottobre Rosa, un momento di condivisione, di buon umore e, soprattutto, di solidarietà.

Appuntamento alla Salle de la Madeleine per una passeggiata di 5,5 km accessibile a tutti.

L’iscrizione comprende una maglietta, una bevanda alla fine della camminata e, per i bambini, una piccola sorpresa.

L’iscrizione sarà valida solo a pagamento. Si prega di prenotare il proprio posto prima del 1° ottobre per assicurarsi di avere la maglietta della taglia giusta.

Espanol :

La Asociación La Madeleine organiza una marcha para celebrar el Octubre Rosa, un momento para compartir, el buen humor y, sobre todo, la solidaridad.

Cita en la Salle de la Madeleine para un recorrido de 5,5 km accesible a todos.

La inscripción incluye una camiseta, una bebida al final de la marcha y, para los niños, una pequeña sorpresa.

La inscripción sólo será válida previo pago. Le rogamos que reserve su plaza antes del 1 de octubre para asegurarse la talla de camiseta.

