Octobre rose avec l’EHPAD EHPAD L’Orée des pins Lit-et-Mixe vendredi 3 octobre 2025.

EHPAD L’Orée des pins 39 rue des Peupliers Lit-et-Mixe Landes

Mets tes baskets et enfile un vêtement rose.

Tous mobilisés contre le cancer du sein.

Marche d’1h au profit de l’association Les Fées No Men.

Participation minimum de 8€.

Inscriptions au 05 58 42 89 00. .

