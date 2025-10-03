Octobre rose avec l’EHPAD EHPAD L’Orée des pins Lit-et-Mixe
Octobre rose avec l’EHPAD
EHPAD L’Orée des pins 39 rue des Peupliers Lit-et-Mixe Landes
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
Mets tes baskets et enfile un vêtement rose.
Tous mobilisés contre le cancer du sein.
Marche d’1h au profit de l’association Les Fées No Men.
Participation minimum de 8€.
Inscriptions au 05 58 42 89 00. .
+33 5 58 42 89 00
