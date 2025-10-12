Octobre rose avec Sernin Move Saint-Sernin
Octobre rose avec Sernin Move Saint-Sernin dimanche 12 octobre 2025.
Octobre rose avec Sernin Move
130 Rue de la Mairie Saint-Sernin Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
OCTOBRE ROSE
Retrouvez-nous le dimanche 12 octobre à la salle des fêtes de Saint Sernin.
De 14h à 18h, venez passer un agréable moment sportif avec Sernin Move Renforcement musculaire et Bailoterapia.
Au programme renforcement musculaire, bailotherapie, danses pour les enfants…mais aussi de quoi se restaurer et se désaltérer
Tous les bénéfices réalisés seront reversés à l’Institut Bergonié. .
130 Rue de la Mairie Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 95 71 76
