Octobre rose avec Sernin Move Saint-Sernin

Octobre rose avec Sernin Move Saint-Sernin dimanche 12 octobre 2025.

Octobre rose avec Sernin Move

130 Rue de la Mairie Saint-Sernin Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

OCTOBRE ROSE

Retrouvez-nous le dimanche 12 octobre à la salle des fêtes de Saint Sernin.

De 14h à 18h, venez passer un agréable moment sportif avec Sernin Move Renforcement musculaire et Bailoterapia.

Au programme renforcement musculaire, bailotherapie, danses pour les enfants…mais aussi de quoi se restaurer et se désaltérer

Tous les bénéfices réalisés seront reversés à l’Institut Bergonié. .

130 Rue de la Mairie Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 95 71 76

English : Octobre rose avec Sernin Move

German : Octobre rose avec Sernin Move

Italiano :

Espanol : Octobre rose avec Sernin Move

L’événement Octobre rose avec Sernin Move Saint-Sernin a été mis à jour le 2025-10-03 par OT du Pays de Duras CDT47