Octobre rose avec Sernin Move Saint-Sernin
dimanche 11 octobre 2026 · Saint-Sernin
Informations pratiques
Saint-Sernin
Octobre rose avec Sernin Move
130 Rue de la Mairie Saint-Sernin Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:00:00
fin : 2026-10-11 16:00:00
Date(s) :
2026-10-11
OCTOBRE ROSE
Retrouvez-nous le dimanche 11 octobre à la salle des fêtes de Saint Sernin.
De 14h à 16h, venez passer un agréable moment sportif avec Sernin Move Renforcement musculaire et Bailoterapia.
Au programme : renforcement musculaire, bailotherapie, danses pour les enfants…mais aussi de qu
OCTOBRE ROSE
Retrouvez-nous le dimanche 11 octobre à la salle des fêtes de Saint Sernin.
De 14h à 16h, venez passer un agréable moment sportif avec Sernin Move Renforcement musculaire et Bailoterapia.
Au programme : renforcement musculaire, bailotherapie, danses pour les enfants…mais aussi de quoi se restaurer et se désaltérer
Tous les bénéfices réalisés seront reversés à l’Institut Bergonié. .
130 Rue de la Mairie Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 95 71 76
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English : Octobre rose avec Sernin Move
PINK OCTOBER
Join us on Sunday, October 11, at the Saint Sernin community hall.
From 2:00 p.m. to 4:00 p.m., come enjoy a fun, active afternoon with Sernin Move: strength training and Bailoterapia.
On the program: strength training, Bailoterapia, dances for kids…and more!
L’événement Octobre rose avec Sernin Move Saint-Sernin a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays de Duras – CDT47