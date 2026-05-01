Informations pratiques

Saint-Sernin

Octobre rose avec Sernin Move

130 Rue de la Mairie Saint-Sernin Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 14:00:00

fin : 2026-10-11 16:00:00

Date(s) :

2026-10-11

OCTOBRE ROSE

Retrouvez-nous le dimanche 11 octobre à la salle des fêtes de Saint Sernin.

De 14h à 16h, venez passer un agréable moment sportif avec Sernin Move Renforcement musculaire et Bailoterapia.

Au programme : renforcement musculaire, bailotherapie, danses pour les enfants…mais aussi de qu

OCTOBRE ROSE

Retrouvez-nous le dimanche 11 octobre à la salle des fêtes de Saint Sernin.

De 14h à 16h, venez passer un agréable moment sportif avec Sernin Move Renforcement musculaire et Bailoterapia.

Au programme : renforcement musculaire, bailotherapie, danses pour les enfants…mais aussi de quoi se restaurer et se désaltérer

Tous les bénéfices réalisés seront reversés à l’Institut Bergonié. .

130 Rue de la Mairie Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 95 71 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Octobre rose avec Sernin Move

PINK OCTOBER

Join us on Sunday, October 11, at the Saint Sernin community hall.

From 2:00 p.m. to 4:00 p.m., come enjoy a fun, active afternoon with Sernin Move: strength training and Bailoterapia.

On the program: strength training, Bailoterapia, dances for kids…and more!

L’événement Octobre rose avec Sernin Move Saint-Sernin a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays de Duras – CDT47