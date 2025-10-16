Octobre rose Résid. des Thermes Casino Aquensis Bagnères-de-Bigorre

Octobre rose Résid. des Thermes Casino Aquensis Bagnères-de-Bigorre jeudi 16 octobre 2025.

Octobre rose

Résid. des Thermes Casino Aquensis BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 10:30:00

fin : 2025-10-16 17:00:00

Date(s) :

2025-10-16

Journée festive avec les équipes d’Aquensis, des Grands Thermes et du Casino dans le cadre d’Octobre rose de la la lutte contre le cancer du sein !

10h30 séance collective de sophrologie avec Benoit dans les salons de la Résidence des Thermes

inscriptions sur communication@semetherm-developpement.com

Nombre de places limité

14h 15h photo de groupe dans l’escalier situé sur le côté droit du Casino

puis séance d’aérobic (toutouyoutou) avec les coaches d’Aquensis au Casino

Inscription obligatoire (voir lien ci-dessous)

15h 17h party dance dans la grande salle du Casino au rythme des plus grands succès des années 80

Dress code 80’s et ROSE évidemment ! Nous offrons les lunettes !

Inscription obligatoire (voir lien ci-dessous)

Libre participation pour la ligue (urne sur place)

Aqua-pass offert à 17h aux participants coloration du grand bassin en rose pour l’occasion. .

+33 5 62 95 86 95 communication@semetherm-developpement.com

English :

A festive day with the Aquensis, Grands Thermes and Casino teams as part of the fight against breast cancer in Pink October!

German :

Ein festlicher Tag mit den Teams von Aquensis, Grands Thermes und dem Casino im Rahmen des Rosa Oktobers zur Bekämpfung von Brustkrebs!

Italiano :

Una giornata di festa con le squadre dell’Aquensis, delle Grands Thermes e del Casinò nell’ambito della lotta contro il cancro al seno nell’ottobre rosa!

Espanol :

Una jornada festiva con los equipos de Aquensis, Grands Thermes y Casino en el marco de la lucha contra el cáncer de mama en Octubre Rosa

