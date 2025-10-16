Octobre rose Résid. des Thermes Casino Aquensis Bagnères-de-Bigorre
Octobre rose Résid. des Thermes Casino Aquensis Bagnères-de-Bigorre jeudi 16 octobre 2025.
Octobre rose
Résid. des Thermes Casino Aquensis BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 10:30:00
fin : 2025-10-16 17:00:00
Date(s) :
2025-10-16
Journée festive avec les équipes d’Aquensis, des Grands Thermes et du Casino dans le cadre d’Octobre rose de la la lutte contre le cancer du sein !
10h30 séance collective de sophrologie avec Benoit dans les salons de la Résidence des Thermes
inscriptions sur communication@semetherm-developpement.com
Nombre de places limité
14h 15h photo de groupe dans l’escalier situé sur le côté droit du Casino
puis séance d’aérobic (toutouyoutou) avec les coaches d’Aquensis au Casino
Inscription obligatoire (voir lien ci-dessous)
15h 17h party dance dans la grande salle du Casino au rythme des plus grands succès des années 80
Dress code 80’s et ROSE évidemment ! Nous offrons les lunettes !
Inscription obligatoire (voir lien ci-dessous)
Libre participation pour la ligue (urne sur place)
Aqua-pass offert à 17h aux participants coloration du grand bassin en rose pour l’occasion. .
Résid. des Thermes Casino Aquensis BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 86 95 communication@semetherm-developpement.com
English :
A festive day with the Aquensis, Grands Thermes and Casino teams as part of the fight against breast cancer in Pink October!
German :
Ein festlicher Tag mit den Teams von Aquensis, Grands Thermes und dem Casino im Rahmen des Rosa Oktobers zur Bekämpfung von Brustkrebs!
Italiano :
Una giornata di festa con le squadre dell’Aquensis, delle Grands Thermes e del Casinò nell’ambito della lotta contro il cancro al seno nell’ottobre rosa!
Espanol :
Una jornada festiva con los equipos de Aquensis, Grands Thermes y Casino en el marco de la lucha contra el cáncer de mama en Octubre Rosa
