Octobre rose balade motos Saint-Sulpice-le-Guérétois

Octobre rose balade motos Saint-Sulpice-le-Guérétois samedi 4 octobre 2025.

Octobre rose balade motos

Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Balade motos pour octobre rose.

Concours de la plus belle moto décorée.

Buvette, Food Truck .

Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 69 47 97

English : Octobre rose balade motos

German : Octobre rose balade motos

Italiano :

Espanol : Octobre rose balade motos

L’événement Octobre rose balade motos Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Grand Guéret