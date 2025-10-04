Octobre rose balade motos Saint-Sulpice-le-Guérétois

Octobre rose balade motos

Octobre rose balade motos Saint-Sulpice-le-Guérétois samedi 4 octobre 2025.

Octobre rose balade motos

Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-10-04
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04

Date(s) :
2025-10-04

Balade motos pour octobre rose.
Concours de la plus belle moto décorée.
Buvette, Food Truck   .

Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 69 47 97 

