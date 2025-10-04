Octobre rose balade motos Saint-Sulpice-le-Guérétois
Octobre rose balade motos Saint-Sulpice-le-Guérétois samedi 4 octobre 2025.
Octobre rose balade motos
Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Balade motos pour octobre rose.
Concours de la plus belle moto décorée.
Buvette, Food Truck .
Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 69 47 97
English : Octobre rose balade motos
German : Octobre rose balade motos
Italiano :
Espanol : Octobre rose balade motos
L’événement Octobre rose balade motos Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Grand Guéret