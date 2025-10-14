Octobre rose Rez de chaussée Bardos
Octobre rose Rez de chaussée Bardos mardi 14 octobre 2025.
Octobre rose
Rez de chaussée Château Salha Bardos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-14
fin : 2025-10-14
Date(s) :
2025-10-14
Cours exceptionnel de zumba à 19h30 dédié à la collecte avec une participation reversée à la Ligue.
Inscription par téléphone. .
Rez de chaussée Château Salha Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 64 26 04 bardosenscene@gmail.com
English : Octobre rose
German : Octobre rose
Italiano :
Espanol : Octobre rose
L’événement Octobre rose Bardos a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme Pays Basque