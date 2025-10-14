Octobre rose Rez de chaussée Bardos

Rez de chaussée Château Salha Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Cours exceptionnel de zumba à 19h30 dédié à la collecte avec une participation reversée à la Ligue.

Inscription par téléphone. .

Rez de chaussée Château Salha Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 64 26 04 bardosenscene@gmail.com

