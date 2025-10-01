Octobre Rose Mairie Bessines-sur-Gartempe

Octobre Rose

Mairie 1 Place de la Liberté Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

Dans le cadre de l’événement national « Octobre Rose » la mairie de Bessines se mobilise ! Le 05 course avec le club d’athlétisme. Le 11 de 10h à 17h au centre culturel Gérard Philipe conférence avec le Dr Molat présidente de la Ligue ; une dizaine d’ateliers (kiné, sage-femme, yoga, tatoueur, Pass Sport Santé, perruquière, diététicienne, atelier d’arts plastiques Vermillon…). Le 19 de 12h à 17h place du champ de foire rassemblement et petit tour dans des voitures anciennes avec l’association Rétromobiles. Le 25 repas dansant avec l’Omnisport et Dans’é vous. Autres RDV randonnée pédestre, concours de fléchettes. Pendant tout le mois d’octobre, en partenariat avec Mickafoto Shooting et l’Office de Tourisme des Monts du Limousin expositions au 6 avenue du 11 Novembre et au Bureau d’Information Touristique de Bessines. Programme en cours qui reste à préciser. .

Mairie 1 Place de la Liberté Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 35 21 88 c.vennatmairiebess@gmail.com

