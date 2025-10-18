Octobre Rose Biesheim

Octobre Rose Biesheim samedi 18 octobre 2025.

Biesheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-10-18 13:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Venez quand vous voulez, pour courir ou marcher pour soutenir la recherche contre le cancer du sein. La municipalité versera un don pour chaque tour. Animations, structures gonflables sont prévues ainsi qu’une buvette et petite restauration. 0 .

Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 01 40

