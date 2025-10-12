Octobre rose Bike and Run Criel-sur-Mer

Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

4 formats de courses par équipe de deux

– Format S 20,5 km ;

– Format XS 7,25 km.

– Enfants de 4 km ou 2 km.

Ouvert à tous dès 6 ans. Récompenses pour tous.

– Inscriptions en ligne sur le site Sport Up ou Facebook / COB Triathlon ;

– Par voie postale Michel TERNISIEN 24, rue du bois Le Bocquet 80390 Nibas.

Renseignements sur Facebook (COB Triathlon) ou par téléphone

Bike and Run organisé par le COB 76. .

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 29 09 17 62

