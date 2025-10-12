Octobre rose Bike and Run Criel-sur-Mer
Octobre rose Bike and Run Criel-sur-Mer dimanche 12 octobre 2025.
Octobre rose Bike and Run
Criel-sur-Mer Seine-Maritime
4 formats de courses par équipe de deux
– Format S 20,5 km ;
– Format XS 7,25 km.
– Enfants de 4 km ou 2 km.
Ouvert à tous dès 6 ans. Récompenses pour tous.
– Inscriptions en ligne sur le site Sport Up ou Facebook / COB Triathlon ;
– Par voie postale Michel TERNISIEN 24, rue du bois Le Bocquet 80390 Nibas.
Renseignements sur Facebook (COB Triathlon) ou par téléphone
Bike and Run organisé par le COB 76. .
Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 29 09 17 62
