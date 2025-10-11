Octobre Rose Bougeons à Graveson Graveson

Samedi 11 octobre 2025 de 9h30 à 13h30. Cours National Graveson Bouches-du-Rhône

Octobre Rose à Graveson.

Bougeons à Graveson

Marcher, courir, pédaler, pour Octobre Rose ! Dress code rose !



Le CCAS de la Ville de Graveson vous invite à participer à la troisième édition de l’opération Bougeons à Graveson en faveur d’Octobre Rose et en partenariat avec la La Ligue contre le cancer. Inscriptions auprès du CCAS de Graveson.



Plusieurs activités et circuits possibles

10h05 Rando vélo (10 km).

10h10 Course non chronométrée (10 km).

10h15 Marche (6.5 km).

10h20 Marche P.M.R (2 km).

10h25 Rando avec les P’tits Anes (4 km).



Départ et arrivée Cours National.



L’inscription comprend une collation et un dossard. Ambiance assurée par les Z’enfants de la Roubine, et les Choristes de l’association Le Pont de L’Arche.

Votre participation ira au profit de La Ligue contre le Cancer du Vaucluse et aidera à les personnes touchées par le cancer du sein. .

Cours National Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 88 68

