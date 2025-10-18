OCTOBRE ROSE Boujan-sur-Libron
OCTOBRE ROSE Boujan-sur-Libron samedi 18 octobre 2025.
OCTOBRE ROSE
Boujan-sur-Libron Hérault
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-18
Octobre Rose Messe sévillane, conférence santé, dîner de gala avec spectacle samedi, marche solidaire dimanche. Réservation repas jusqu’au 8/10.
Octobre Rose Samedi 18, Messe Sévillane à 10h30, conférence-débat “Le cancer, les avancées, nouveaux traitements” à 17h, puis dîner de gala et spectacle avec Carmela, Philippe Cauchi-Pomponi et Jean-Michel de Courthezon (réservation repas jusqu’au 8/10).
Dimanche 19, participez à la Marche Rose Solidaire à 10h depuis le parvis de la mairie. .
Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 6 60 24 28 17
English :
Pink October: Seville mass, health conference, gala dinner with show on Saturday, solidarity walk on Sunday. Reservations for meals until 8/10.
German :
Rosa Oktober: Sevillanische Messe, Gesundheitskonferenz, Galadinner mit Show am Samstag, Solidaritätsmarsch am Sonntag. Essensreservierungen bis zum 8.10.
Italiano :
Ottobre rosa: messa di Siviglia, conferenza sulla salute, cena di gala con spettacolo il sabato, passeggiata di solidarietà la domenica. Prenotazione dei pasti fino all’8/10.
Espanol :
Octubre rosa: misa sevillana, conferencia sobre salud, cena de gala con espectáculo el sábado, marcha solidaria el domingo. Reserva de comidas hasta el 8/10.
L’événement OCTOBRE ROSE Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE