Octobre rose Bourse aux vêtements automne/hiver Salle des fêtes Nuaillé-d’Aunis

Octobre rose Bourse aux vêtements automne/hiver

Salle des fêtes 17 grande Rue Nuaillé-d’Aunis Charente-Maritime

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

2025-10-18

Dans le cadre de la campagne Octobre Rose, l’association les Roses du Marais organise une bourse aux vêtements.

Vous y retrouverez des vêtements hommes, femmes et enfants automne/hiver.

Liste de 20 vêtements.

Salle des fêtes 17 grande Rue Nuaillé-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 45 38 31 lesrosesdumarais@gmail.com

English :

As part of the Pink October campaign, the Roses du Marais association is organizing a clothing exchange.

You’ll find men’s, women’s and children’s clothing autumn/winter.

List of 20 garments.

German :

Im Rahmen der Kampagne Rosa Oktober organisiert der Verein Les Roses du Marais eine Kleiderbörse.

Sie finden dort Kleidung für Männer, Frauen und Kinder Herbst/Winter.

Liste mit 20 Kleidungsstücken.

Italiano :

Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, l’associazione Roses du Marais organizza un mercato di vestiti.

Troverete abiti da uomo, donna e bambino autunno/inverno.

Elenco di 20 capi di abbigliamento.

Espanol :

En el marco de la campaña Octubre Rosa, la asociación Roses du Marais organiza un mercadillo de ropa.

Encontrarás ropa de hombre, mujer y niño otoño/invierno.

Lista de 20 prendas.

