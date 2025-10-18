Octobre rose Bourse aux vêtements automne/hiver Salle des fêtes Nuaillé-d’Aunis
Octobre rose Bourse aux vêtements automne/hiver Salle des fêtes Nuaillé-d’Aunis samedi 18 octobre 2025.
Octobre rose Bourse aux vêtements automne/hiver
Salle des fêtes 17 grande Rue Nuaillé-d’Aunis Charente-Maritime
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-19
2025-10-18
Dans le cadre de la campagne Octobre Rose, l’association les Roses du Marais organise une bourse aux vêtements.
Vous y retrouverez des vêtements hommes, femmes et enfants automne/hiver.
Liste de 20 vêtements.
Salle des fêtes 17 grande Rue Nuaillé-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 45 38 31 lesrosesdumarais@gmail.com
English :
As part of the Pink October campaign, the Roses du Marais association is organizing a clothing exchange.
You’ll find men’s, women’s and children’s clothing autumn/winter.
List of 20 garments.
German :
Im Rahmen der Kampagne Rosa Oktober organisiert der Verein Les Roses du Marais eine Kleiderbörse.
Sie finden dort Kleidung für Männer, Frauen und Kinder Herbst/Winter.
Liste mit 20 Kleidungsstücken.
Italiano :
Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, l’associazione Roses du Marais organizza un mercato di vestiti.
Troverete abiti da uomo, donna e bambino autunno/inverno.
Elenco di 20 capi di abbigliamento.
Espanol :
En el marco de la campaña Octubre Rosa, la asociación Roses du Marais organiza un mercadillo de ropa.
Encontrarás ropa de hombre, mujer y niño otoño/invierno.
Lista de 20 prendas.
