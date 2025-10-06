Octobre Rose Boutique éphémère Doudeauville-en-Vexin

10 Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin Eure

Début : 2025-10-06 14:00:00

fin : 2025-10-20 18:00:00

2025-10-06 2025-10-13 2025-10-20 2025-10-27

Vente de produits issus d’ateliers créatifs du Fil d’Argent de Morgny, au profit de la Lutte Contre le Cancer. Vous trouverez peintures, cartes, décorations florales, rubans, bougies, livres de seconde main et bien d’autres.

Le 6 octobre

– Vente du miel du Rucher du Marais.

Le 13 octobre

– Massage sur chaise avec Dominique Prévost,

– Artisanat local autour du tissu avec Aline Aupetit.

Le 20 octobre

– Reiky et détente avec Karine au bien-être,

– Vente du miel du Rucher du Marais

– Objets de décoration avec Cocci Créa.

Le 27 octobre

– Reiky et détente avec Karine au bien-être,

– Objets de décoration avec Cocci Créa. .

10 Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 09 03 mairie-doudeauvillevexin@orange.fr

