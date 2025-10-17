Octobre Rose La maison du maître de forges Brocas

Octobre Rose La maison du maître de forges Brocas vendredi 17 octobre 2025.

Octobre Rose

La maison du maître de forges 114 rue de l’Etang Brocas Landes

Début : 2025-10-17 09:00:00

fin : 2025-10-18 23:00:00

2025-10-17

Octobre rose Brocas se met au rose.

Divers animation tout au long du week-end Dictée géante, course promenade d’orientation, visite commentée des chantiers de l’étang, soirée paëlla .

Tous les bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer

La maison du maître de forges 114 rue de l’Etang Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 40 68 accueil@brocas.fr

English : Octobre Rose

Pink October: Brocas goes pink.

Various activities throughout the weekend: Giant dictation, orienteering race/walk, guided tour of the pond, paella evening.

All profits will be donated to the league against cancer

German : Octobre Rose

Rosa Oktober: Brocas trägt Pink.

Verschiedene Animationen während des gesamten Wochenendes: Riesendiktat, Orientierungslauf/-spaziergang, kommentierte Besichtigung der Baustellen am Teich, Paella-Abend.

Alle Einnahmen werden an die Krebsliga gespendet

Ottobre rosa: Brocas diventa rosa.

Varie attività durante il fine settimana: Dettato gigante, corsa/camminata di orientamento, visita guidata al laghetto, serata di paella.

Tutti i profitti saranno devoluti alla Lega contro il cancro

Espanol : Octobre Rose

Octubre rosa: Brocas se tiñe de rosa.

Diversas actividades durante todo el fin de semana: Dictado de gigantes, carrera/marcha de orientación, visita guiada al estanque, velada de paella.

Todos los beneficios se donarán a la liga contra el cáncer

L’événement Octobre Rose Brocas a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Cœur Haute Lande