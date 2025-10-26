Octobre rose ça va marcher pour la santé des femmes ! Amiens

Grande marche solidaire

Un évènement organisé par ça va marcher ! en partenariat avec la Ligue contre le Cancer 80.

Avec la participation d’Initi’Elles.

Rue du grand marais Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

Great solidarity walk:

An event organized by ça va marcher! in partnership with the Ligue contre le Cancer 80.

With the participation of Initi’Elles.

German :

Großer solidarischer Marsch

Eine Veranstaltung, die von ça va marcher! in Partnerschaft mit der Krebsliga 80 organisiert wird.

Mit der Teilnahme von Initi’Elles.

Italiano :

Grande camminata di solidarietà:

Evento organizzato da ça va marcher! in collaborazione con la Ligue contre le Cancer 80.

Con la partecipazione di Initi’Elles.

Espanol :

Gran marcha solidaria:

Evento organizado por ça va marcher! en colaboración con la Ligue contre le Cancer 80.

Con la participación de Initi’Elles.

