Octobre rose Cadaujac
Octobre rose Cadaujac samedi 4 octobre 2025.
Octobre rose
Ville de Cadaujac Cadaujac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-04 2025-10-08 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-29
4 octobre à 9h30 La marche rose, départ de la place de l’église, avec deux parcours au choix de 4 ou 9 km.
4 octobre de 9h30 à 18h Tournois féminin au Tennis Club de Cadaujac. Inscriptions via Ten’Up jusqu’au 27 septembre.
8 octobre à 14h30 Thé dansant rose pour une après-midi conviviale et solidaire à la salle des Fêtes.
17 octobre à 20h Grand loto rose, un moment ludique pour soutenir la cause à la salle des Fêtes.
18 octobre à 20h30 Concert rose de l’école municipale de musique, à la salle des fêtes de Cadaujac.
29 octobre à 14h30 Sensibilisation au dépistage. Mairie de Cadaujac. Ouvert à tous .
Ville de Cadaujac Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 83 82 00 mairie@mairie-cadaujac.fr
