Octobre rose Cadaujac

Octobre rose Cadaujac samedi 4 octobre 2025.

Octobre rose

Ville de Cadaujac Cadaujac Gironde

4 octobre à 9h30 La marche rose, départ de la place de l’église, avec deux parcours au choix de 4 ou 9 km.

4 octobre de 9h30 à 18h Tournois féminin au Tennis Club de Cadaujac. Inscriptions via Ten’Up jusqu’au 27 septembre.

8 octobre à 14h30 Thé dansant rose pour une après-midi conviviale et solidaire à la salle des Fêtes.

17 octobre à 20h Grand loto rose, un moment ludique pour soutenir la cause à la salle des Fêtes.

18 octobre à 20h30 Concert rose de l’école municipale de musique, à la salle des fêtes de Cadaujac.

29 octobre à 14h30 Sensibilisation au dépistage. Mairie de Cadaujac. Ouvert à tous .

Ville de Cadaujac Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 83 82 00 mairie@mairie-cadaujac.fr

