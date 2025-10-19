OCTOBRE ROSE Cadours

OCTOBRE ROSE Cadours dimanche 19 octobre 2025.

OCTOBRE ROSE

Cadours Haute-Garonne

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

L’an dernier, vous étiez plus de 200 participants à vous mobiliser à nos côtés pour Octobre Rose … et grâce à vous, plus de 3 000 € ont été reversés à la Ligue contre le cancer !

Une réussite rendue possible grâce à l’élan collectif : coureurs, marcheurs, bénévoles, partenaires et sponsors … chacun a contribué à sa manière à cette belle cause.

Cette année, on voit encore plus grand !

Au programme de cette nouvelle édition

Un nouveau parcours trail de 21 km ;

Un espace prévention, information et dépistage ;

Et bien sûr, un repas convivial pour clôturer la journée tous ensemble !

Mais surtout … nous avons besoin de vous !

Vous pouvez participer de mille façons

En venant courir ou marcher ;

En partageant un repas ;

En devenant bénévole, même quelques heures.

Cette année, nous avons vraiment besoin de bénévoles supplémentaires. Parlez-en autour de vous !

Si chaque personne vient avec un proche, un parent, un(e) ami(e) … nous pourrons doubler les participants et contribuer encore plus à la lutte contre le cancer.

Ensemble, faisons de cette journée un moment fort de solidarité et d’espoir.

Alors à vos inscriptions, et à très vite ! .

Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01 cadours.accueil@mairie-cadours.fr

English :

Last year, more than 200 of you joined us for Pink October? and thanks to you, more than ? 3,000 was donated to the Ligue contre le cancer!

German :

Letztes Jahr waren Sie über 200 Teilnehmer, die sich an unserer Seite für den Rosa Oktober einsetzten? und dank Ihrer Hilfe gingen über 3.000? an die Krebsliga!

Italiano :

L’anno scorso, più di 200 di voi si sono uniti a noi per l’Ottobre Rosa e grazie a voi sono stati donati più di 3.000 euro alla Ligue contre le cancer!

Espanol :

El año pasado, más de 200 personas se unieron a nosotros en Octubre Rosa… ¡y gracias a vosotros se donaron más de 3.000 euros a la Liga contra el Cáncer!

