Octobre Rose Calvi

Octobre Rose Calvi dimanche 12 octobre 2025.

Octobre Rose

Amphithéâtre de Calvi Calvi Haute-Corse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Inscription à la marche rose et paiement sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Octobre Rose…Venez participer aux animations proposées au profit de la Ligue contre le cancer. Nous vous y attendons nombreux, c’est pour la bonne cause !

Amphithéâtre de Calvi Calvi 20260 Haute-Corse Corse +33 4 95 31 42 90 cd20b@ligue-cancer.net

English :

Pink October … Come and participate in the activities offered for the benefit of the League against cancer. We are expecting many of you there, it’s for a good cause!

German :

Rosa Oktober…Kommen Sie und nehmen Sie an den Veranstaltungen teil, die zugunsten der Krebsliga angeboten werden. Wir erwarten Sie zahlreich, es ist für einen guten Zweck!

Italiano :

Ottobre rosa… Venite a partecipare alle attività proposte a favore della Lega contro il cancro. Vi aspettiamo numerosi, è per una buona causa!

Espanol :

Participe en los actos organizados en beneficio de la Liga contra el Cáncer. Esperamos contar con la presencia de muchos de ustedes, ¡todo sea por una buena causa!

L’événement Octobre Rose Calvi a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme Intercommunal Calvi Balagne