Octobre Rose La Séoube, Sainte Marie de Campan, Campa Campan

Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-11
2025-10-10
Programme du vendredi
21h Concours de belote à La Séoube organisé par le Comité des fêtes .
Programme du Samedi
10h Marche découverte de la vallée avec un moment conviviale au retour autour d’une collation. Départ à la halle de Sainte-Marie de campan
19h30 Show de magie par Peter Oz, maitre de l’illusion.
Repas italien, tirage des tickets de tombola
Soirée karaoké et dansante avec Gilles animations 65
Tarif marche 5€
Menu
Entrée Jambon de pays, mozarella et bruschetta
Plat Rissotto poulet, cèpes aromatisé à la truffe
Dessert Tiramisu
Tarif Adultes 22 euros / Enfants 10 euros (jusqu’à 10 ans)
Vente de ticket de tombola à 2 euros sur tous les évènements .
La Séoube, Sainte Marie de Campan, Campa CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 15 12 01 62
English :
Friday program
9pm: Belote competition at La Séoube organized by the Comité des fêtes .
Saturday program
10 a.m.: Valley discovery walk, with a snack on the way back. Departure from the Sainte-Marie de Campan market hall
7.30pm: Magic show by Peter Oz, master of illusion.
Italian meal, raffle ticket draw
Karaoke and dance evening with Gilles animations 65
German :
Programm am Freitag
21 Uhr: Belote-Wettbewerb in La Séoube, organisiert vom Festkomitee .
Programm am Samstag
10 Uhr: Wanderung zur Entdeckung des Tals mit einem geselligen Moment bei der Rückkehr um einen Imbiss. Start an der Halle von Sainte-Marie de Campan
19.30 Uhr: Zaubershow von Peter Oz, Meister der Illusion.
Italienisches Essen, Ziehung der Lose für die Tombola
Karaoke- und Tanzabend mit Gilles animations 65
Italiano :
Programma di venerdì:
ore 21.00: Concorso di belote a La Séoube organizzato dal Comitato delle feste.
Programma del sabato
ore 10: passeggiata alla scoperta della valle con merenda al ritorno. Partenza dalla sala del mercato di Sainte-Marie de Campan
19.30: Spettacolo di magia di Peter Oz, maestro dell’illusione.
Cena italiana, estrazione dei biglietti della lotteria
Karaoke e serata danzante con le animazioni di Gilles 65
Espanol :
Programa del viernes
21.00 h: Concurso de belote en La Séoube organizado por el Comité des fêtes .
Programa del sábado
10h: Paseo para descubrir el valle con un tentempié a la vuelta. Salida desde el mercado de Sainte-Marie de Campan
19.30 h: Espectáculo de magia de Peter Oz, maestro del ilusionismo.
Comida italiana, sorteo de boletos para la rifa
Noche de karaoke y baile con animaciones de Gilles 65
