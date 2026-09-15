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Octobre Rose La Séoube, Sainte Marie de Campan, Campa Campan

vendredi 9 octobre 2026 · La Séoube, Sainte Marie de Campan, Campa · Campan

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
La Séoube, Sainte Marie de Campan, Campa
Adresse
CAMPAN
Ville
65710 Campan
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
12 12 Tarif enfant

Campan

Octobre Rose

La Séoube, Sainte Marie de Campan, Campa CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-09

Les Roses de Campan se mobilisent pour Octobre Rose : concours de belote, marche découverte de la vallée, puis soirée Mexique Rose (repas, danse, karaoké). Les 9 et 10 octobre, au profit de la lutte contre le cancer du sein.
Programme

Vendredi 9 octobre, 21h — Concours de belote, organisé par le Comité des fêtes. Lieu : La Séoube.

Samedi 10 octobre, 10h — Marche découverte de la vallée, sur réservation. Lieu : Halle de Sainte-Marie-de-Campan.

Samedi 10 octobre, dès 19h — Soirée Mexique Rose, salle des fêtes de Campan :
Show de danse par la Compagnie des Pieds Nus
Repas mexicain, réalisé par Frantz et Nadège
Tirage de la tombola
Karaoké et soirée dansante, par Gilles Animation 65

Menu (soirée Mexique Rose)
Entrée : empanadas et roulé de tortillas, chorizo et salade
Plat : chili con carne et tacos au poulet
Dessert : churros, crème au chocolat et sirop d’ananas   .

La Séoube, Sainte Marie de Campan, Campa CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 15 12 01 62 

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English :

The Roses de Campan are getting involved in Pink October: a belote tournament, a valley discovery walk, followed by a “Pink Mexico” evening (dinner, dancing, karaoke). October 9 and 10, to benefit the fight against breast cancer.

L’événement Octobre Rose Campan a été mis à jour le 2026-09-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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