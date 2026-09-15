Octobre Rose La Séoube, Sainte Marie de Campan, Campa Campan
vendredi 9 octobre 2026 · La Séoube, Sainte Marie de Campan, Campa · Campan
Informations pratiques
Campan
Octobre Rose
La Séoube, Sainte Marie de Campan, Campa CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-09
Les Roses de Campan se mobilisent pour Octobre Rose : concours de belote, marche découverte de la vallée, puis soirée Mexique Rose (repas, danse, karaoké). Les 9 et 10 octobre, au profit de la lutte contre le cancer du sein.
Programme
Vendredi 9 octobre, 21h — Concours de belote, organisé par le Comité des fêtes. Lieu : La Séoube.
Samedi 10 octobre, 10h — Marche découverte de la vallée, sur réservation. Lieu : Halle de Sainte-Marie-de-Campan.
Samedi 10 octobre, dès 19h — Soirée Mexique Rose, salle des fêtes de Campan :
Show de danse par la Compagnie des Pieds Nus
Repas mexicain, réalisé par Frantz et Nadège
Tirage de la tombola
Karaoké et soirée dansante, par Gilles Animation 65
Menu (soirée Mexique Rose)
Entrée : empanadas et roulé de tortillas, chorizo et salade
Plat : chili con carne et tacos au poulet
Dessert : churros, crème au chocolat et sirop d’ananas .
La Séoube, Sainte Marie de Campan, Campa CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 15 12 01 62
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English :
The Roses de Campan are getting involved in Pink October: a belote tournament, a valley discovery walk, followed by a “Pink Mexico” evening (dinner, dancing, karaoke). October 9 and 10, to benefit the fight against breast cancer.
L’événement Octobre Rose Campan a été mis à jour le 2026-09-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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