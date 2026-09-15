Informations pratiques

Campan

Octobre Rose

La Séoube, Sainte Marie de Campan, Campa CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-09

Les Roses de Campan se mobilisent pour Octobre Rose : concours de belote, marche découverte de la vallée, puis soirée Mexique Rose (repas, danse, karaoké). Les 9 et 10 octobre, au profit de la lutte contre le cancer du sein.

Programme

Vendredi 9 octobre, 21h — Concours de belote, organisé par le Comité des fêtes. Lieu : La Séoube.

Samedi 10 octobre, 10h — Marche découverte de la vallée, sur réservation. Lieu : Halle de Sainte-Marie-de-Campan.

Samedi 10 octobre, dès 19h — Soirée Mexique Rose, salle des fêtes de Campan :

Show de danse par la Compagnie des Pieds Nus

Repas mexicain, réalisé par Frantz et Nadège

Tirage de la tombola

Karaoké et soirée dansante, par Gilles Animation 65

Menu (soirée Mexique Rose)

Entrée : empanadas et roulé de tortillas, chorizo et salade

Plat : chili con carne et tacos au poulet

Dessert : churros, crème au chocolat et sirop d’ananas .

La Séoube, Sainte Marie de Campan, Campa CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 15 12 01 62

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English :

The Roses de Campan are getting involved in Pink October: a belote tournament, a valley discovery walk, followed by a “Pink Mexico” evening (dinner, dancing, karaoke). October 9 and 10, to benefit the fight against breast cancer.

L’événement Octobre Rose Campan a été mis à jour le 2026-09-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65