Octobre Rose Canouville

Octobre Rose Canouville samedi 4 octobre 2025.

Octobre Rose

Mairie Canouville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 08:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Rendez-vous à la mairie de Canouville pour Octobre Rose, 2 parcours de randonnées proposés, participation à partir de 2€.

Accueil avec des viennoiseries et un café .

Mairie Canouville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 84 23

