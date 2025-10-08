Octobre Rose Centre hôspitalier de Gisors Salle des fêtes Gisors

Octobre Rose Centre hôspitalier de Gisors

Salle des fêtes Route de Rouen Gisors Eure

Au programme
Mercredi 8 octobre
– Dans la matinée les élèves de l’IFAS passeront dans les services prendre une photo souvenir des professionnels qui le souhaitent pour un diaporama rose ,
– À 13h30 Marche Rose organisée par l’IFAS, ouverte à tous.

Jeudi 9 octobre
– Présence de la Ligue contre le Cancer dans l’Eure,
– Association Créa Pa’t,
– Soins de support venez tester vos connaissances sur le dépistage,
– Soins de support prenez dès maintenant rendez-vous pour un massage (10€ la séance de 30 minutes, reversés intégralement à la Ligue contre le Cancer de l’Eure).   .

Salle des fêtes Route de Rouen Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 76 76  communication@ch-gisors.fr

