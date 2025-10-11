Octobre Rose Chabris
Octobre Rose Chabris samedi 11 octobre 2025.
Octobre Rose
Place Albert Boivin Chabris Indre
Début : 2025-10-11 16:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Marche de 6 km au départ de la Place de la Mairie à 16h. Apérose offert par la municipalité. En musique avec la chorale de Chabris. .
Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 64 13 15 57
