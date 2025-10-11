Octobre Rose Chabris

Octobre Rose Chabris samedi 11 octobre 2025.

Octobre Rose

Place Albert Boivin Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 16:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Octobre Rose

Marche de 6 km au départ de la Place de la Mairie à 16h. Apérose offert par la municipalité. En musique avec la chorale de Chabris. .

Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 64 13 15 57

English :

Pink October

German :

Rosa Oktober

Italiano :

Ottobre rosa

Espanol :

Octubre rosa

L’événement Octobre Rose Chabris a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Chabris Pays de Bazelle